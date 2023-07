Sei Sorelle | anticipazioni 10-14 luglio 2023 | Blanca decide di sposare Rodolfo

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 10 luglio 2023) SeiSeiDa lunedì 10 a venerdì 14Francisca viene scelta come sostituta nell’opera “Le nozze di Figaro”.inizia a rendersi conto dei sentimenti dinei confronti di suo fratello. Carolina viene minacciata dalla vera madre del bambino e ricattata per non rivelare il segreto. Elisa parlando con la sua amica Sofia si vanta dei preparativi per la sua festa di debutto. Francisca viene nuovamente aggredita da un cliente dell’Ambigú. Don Ricardo fa visita ad Adela in prigione e la minaccia.di accettare la proposta die di sposarlo, anche se Donna Dolores è totalmente contraria. Elisa festeggia il suo debutto in società che si rivela un vero ...