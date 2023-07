Sedici milioni di euro per le scuole di San Felice a Cancello

Leggi su casertanotizie

(Di lunedì 10 luglio 2023) San. Tre progetti importantissimi sono stati presentati e approvati, con Delibera di Giunta n. 6/7/8 del 7 luglio 2023, che riguardano ledel comune di San. Nel dettaglio, il primo – quello più importante – riguarda la realizzazione di un polo scolastico innovativo, che prevede la demolizione e la conseguente ricostruzione dell’Istituto Comprensivo “Aldo Moro” sito in via XXI Giugno. La cifra richiesta per i lavori, che prevedono di restituire al termine di essi tre gradi di istruzione del capoluogo e materna più primaria nella frazione Polvica, è di € 9’000’000. Gli altri due prevedono: la messa in sicurezza e l’efficientamento energetico del plesso “Padre Pio” sito in piazza Volta dei Perri; lavori di riqualificazione ed adeguamento sismico, con conseguente ...