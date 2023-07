Scomparso Ceo Igt | Cairoli Sala Igt | “Manager eccezionale”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 10 luglio 2023) "Molti nel nostro settore avevano stretto negli anni anche rapporti personali con Fabio, amico e collega rispettato anche al di fuori del settore dei giochi" “Igt ha annunciato oggi con grande tristezza che Fabio, Ceo di Igt Global Lottery, è deceduto improvvisamente. Fabio era un. Si è distinto per la sua passione, le sue doti di guida, la sincerità, il suo impegno orientato ai risultati e all’innovazione. La sua leadership nell’area Sales e Operations di Global Lottery, nelle Operations delle Lotterie in Italia, nel Product e Sales development di Global Lottery e nella funzione Technology e Support di Global Lottery è stata impareggiabile. Tutte queste attività rimangono in mani capaci ed esperte. Molti nel nostro settore avevano stretto negli anni anche rapporti personali con Fabio, amico e collega ...