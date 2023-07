Scomparsa Kata | il nuovo appello dei genitori a Giorgia Meloni | «È passato un mese | prenda a cuore il caso»

(Di lunedì 10 luglio 2023) Èundalladileya Alvarez. Di, soprannominata così daie da chi ha seguito ala vicenda, non si sa più nulla dal 10 giugno scorso. Le ultime immagini sono quelle registrate delle telecamere fuori dall’ex hotel Astor. Poi i sopralluoghi, le perquisizioni, gli sgomberi, i sospetti, i test del dna. Ma finora della bambina di 5 anni non c’è traccia. Oggi, 10 luglio, una nuova manifestazione a Firenze, in piazza Luigi Dallapiccola, per riaccendere i riflettori sul, per «chiedere di non abbassare la guardia». «Mi rivolgo nuovamente alla presidente», ha detto la mamma di, mandando un messaggio alla premier, «vorrei sentire la sua vicinanza sul nostro ...

