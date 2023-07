Schlein | grave silenzio Meloni su La Russa e Facci

Ha aggiunto la: Quando uscirà Giorgia Meloni da questo silenzio Non abbiamo da dire nulla su un presidente del senato che potenzialmente legittima l'idea che se una donna denuncia più tardi ...Così Ellya Metropolis su Filippo Facci. "Il servizio pubblico non può essere affidato a ... Penso che chi lo ha nominato lo conosca perfettamente e questo rende la cosa ancora più. ...Inoltre rivolta a Grillo sottolineò come avesse minimizzato una vicenda tantocome la ... Leggi Anchetorna a sfidare Meloni: 'È ostaggio di scandali e vergognosi sproloqui. Esca dal ...

Elly Schlein ripropone una nuova tassa per i cittadini italiani. "Il Pd presenterà domani le sue proposte sulla delega fiscale tra cui ...