Scherma | Tommaso Marini ha svolto dei test specifici in vista dei Mondiali di Milano

Leggi su oasport

(Di lunedì 10 luglio 2023) Si avvicina l’appuntamento dell’anno per la: in Italia, a, a fine luglio in scena i. Ovviamente la Nazionale azzurra vuole dare il massimo davanti al pubblico amico. Una delle stelle è sicuramente il fiorettista, che in questi giorni è stato sottoposto ad alcuniper il monitoraggio della forza dell’arto superiore. Come riportato dal CONI: “l’azzurro è impegnato al laboratorio del Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” a Roma. Sull’atleta della Nazionale di fioretto sono state effettuate valutazioni dinamometriche che gli esperti dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI hanno condiviso con lo staff federale del direttore tecnico Stefano Cerioni”. Al momento non ci sono preoccupazioni e ...