Sarracino | “Ben venga il campo largo Autogol di Festa per l’autonomia differenziata”

(Di lunedì 10 luglio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiContinua il percorso del centrosinistra in vista delle elezioni amministrative ad Avellino. Il Pd, M5s, Sinistra Italiana, SiPuò, App e Controvento, e poi Soma, Arci, Acli, Legambiente, Insieme per Avellino e l’Irpinia, hanno tracciato al rotta verso l’appuntamento elettorale della prossima primavera aprendo diversi tavoli tematici. Il primo ha visto al centro del dibattito la questione del welfare (leggi qui). Il secondo tavolo tematico si è occupato della cultura. Tavolo che ha visto la presenza del deputato del PD, Marco, nella funzione di delegato della segreteria nazionale per le materie coesione territoriale, Sud e aree interne. “E’ un’operazione intelligente da parte del Partito Democratico irpino ricorrere al– ammette– Stiamo lavorando su un modello ...

