Sardegna | a Su Gologone c' è la suite per chi ama l' arte e cerca ispirazione nella natura

... con l'arte presente in ogni angolo e con le tante occasioni per toccare con mano la, ... Come dicevo qui c'è arte in ogni angolo, ma soprattutto per chi la ricerca Suè un'incredibile ...Sunon è un semplice hotel, ma una destinazione nella destinazione, è un luogo magico. A ... intimo, decisamente romantico, a stretto contatto con il mare e il cielo di. Sa Rutta ...... con l'arte presente in ogni angolo e con le tante occasioni per toccare con mano la, ... Come dicevo qui c'è arte in ogni angolo, ma soprattutto per chi la ricerca Suè un'incredibile ...

SU GOLOGONE, ARTE E OSPITALITÀ IN BARBAGIA JamesMagazine.it

La cucina di Su Gologone propone piatti rituali, fatti di devozione, che sanciscono la sacralità del luogo: è la celebrazione della Sardegna più autentica. È possibile assaporare piatti di pesce ...