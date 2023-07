Santo Stefano di Cadore | convalidato fermo 32enne che ha investito e ucciso tre persone

Leggi su forzearmatenews

(Di lunedì 10 luglio 2023) (Adnkronos) – E' statoildellaresponsabile dell'incidente adi, in provincia di Belluno, in cui sono morti un bambino di due anni assieme al papà e alla nonna. Lo riporta 'La Tribuna di Treviso'. Angelika Hutter, che alla guida di un'Audi A3 ha falciato l'intera famiglia di Favaro Veneto che passeggiava su via Udine, è accusata di omicidio stradale plurimo. Attualmente si trova ricoverata nel reparto di Psichiatria di un ospedale a Venezia e oggi non ha potuto prendere parte all'interrogatorio per via del suo stato di salute. Tuttavia, nel corso dell'udienza di convalida, il giudice ha stabilito per la donna la custodia cautelare in carcere. Potrà decidere di essere interrogata non appena le sue condizioni di salute lo permetteranno.