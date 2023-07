Sangiuliano non aveva fatto i Conti (con la Corte). Bocciata la sua nomina

...i biglietti a pagamento al Pantheonha portato ad un calo di ingressi, con un boom per le casse dello Stato e del Vaticano. A snocciolare le cifre è il ministro della Cultura, Gennaro:...Il ministro della Cultura Gennarosi è recato oggi per una visita nei siti culturali e religiosi tra Cesena e Forlì, dopo ... 5 eventi daperdere assolutamente sabato 8 e domenica 9 ...1 di 5 Ieriè arrivato alle 13 in quello che, sottolinea la deputata Alice Buonguerrieri, 'è un simbolo, esolo per Cesena'. Uno scrigno di fede ma anche di storia, architettura e ...

Il ministro Sangiuliano allo Strega: vota ma non ha letto i libri Domani

Il ministro della Cultura propone il suo collaboratore di gabinetto, Stefano Lanna, come direttore generale per gli archivi. Ma per i giudici non ha i requisiti. Nomina ritirata. Ma resta la foto del ...Un nuovo rinvio perla cerimonia di conclusione del "Grande Progetto Pompei” prevista per domani, martedì 11 luglio, nel Foro del parco archeologico. All'evento era atteso ...