Sampdoria | UFFICIALE | preso Ricci dal Frosinone

comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Frosinone Calcio i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Ricci (nato a Roma il 27 maggio 1994). Il centrocampista si è ...Commenta per primol'acquisto a titolo definitivo di Fabio Borini per la: l'attaccante ex Milan ha firmato fino al 30 giugno 2025... che la scorsa annata a Torino ha totalizzato 11 presenze.11.58 -- Il Pisa ha ... L'attaccante classe 2005 sarà aggregato alla formazione Primavera.10.50 - Lain Serie B chiude per ...

UFFICIALE: Dopo Borini, ecco anche Ricci alla Sampdoria. Triennale per il centrocampista TUTTO mercato WEB

La Sampdoria piazza il doppio colpo in entrata, dopo aver ufficializzato Fabio Borini, ora è il turno di Matteo Ricci, acquistato dal Frosinone ...Si chiude l'avventura di Matteo Ricci al Frosinone, con il calciatore che ha sottoscritto con la Sampdoria un contratto triennale, valido quindi fino al giugno 2026. Ecco la nota del club blucerchiato ...