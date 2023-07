Samardzic | contatti più vivi col Napoli Inter sullo sfondo – SI

(Di lunedì 10 luglio 2023) Lazarè uno dei calciatori più ambiti in questo calciomercato italiano., Milan eci sono, ma i partenopei hanno un vantaggio secondo Alfredo Pedullà su Sportitalia. VANTAGGIO – Piotr Zielinski è ai margini del, potrebbe lasciare i campioni d’Italia per abbracciare Maurizio Sarri alla Lazio in caso di cessione di Sergej Milinkovic-Savic. Il primo sostituto del polacco è Lazar. Il club partenopeo ha mantenuto inegli ultimi giorni, è in vantaggio rispetto a Milan eche si sono dichiarateessate.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione ...

e sondaggi già effettuati, nei prossimi giorni i dialoghi potranno approfondirsi. Ed èil nome nuovo per il centrocampo della Juve, che aspettando di sbloccare le cessioni ( serve ...In mezzo al campo arriverà almeno un'altra pedina e il nome più caldo è quello di. Negli ... I granata avrebbero avviato già icon il Milan, che ha aperto alla cessione dell'esterno ......può fermarsi a Pulisic e una volta chiusa la trattativa per l'americano ha intensificato i... Esclusa la possibilità di mettere le mai su, per il quale al momento non c'è alcuna ...

L’indiscrezione: Samardzic, contatti vivi tra Napoli e Udinese Alfredo Pedullà

Gli intrecci con l'Arabia Saudita hanno catalizzato l'attenzione in casa Juve delle ultime ore. C'è il caso Paul Pogba, aspettando di capire come reagirà in ultima istanza al forcing dell'Al-Ittihad.Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...