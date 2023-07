(Di lunedì 10 luglio 2023) (Adnkronos) –i 50 anni, laè tra gli aspetti dell’invecchiamento a cui si presta maggiore attenzione, subitoai problemi motori e di memoria che sono a pari merito al primo posto. Il 45% degli italiani,di, percepisce di vedere come una persona più giovane con un miglioramento delladinel 79% dei casi. La metà è informato sul tipo di intervento, meno del 40% sa che potrebbe anche correggere presbiopia e astigmatismo. Sono questi, in sintesi, i risultati di ‘Alcon Eye on Cataract’, indagine sulle aspettative, conoscenza e bisogni della chirurgia della, promossa da Alcon – azienda attiva nel nel settore oftalmico – e presentata a giugno, mese dedicato a questo tema. ...

Salute, vista ringiovanita e migliore qualità di vita dopo l'intervento di cataratta Adnkronos

