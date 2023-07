Salernitana | Sousa conferma l’obiettivo | “Centrare la salvezza”

(Di lunedì 10 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“è mantenersi e restare in serie A. Ho insistito per creare una base e un sistema sul quale lavorare per migliorare le dinamiche del gruppo e alzare il livello di gioco”. Sono queste le prime parole di Paolo, allenatore della, arrivata questa mattina a Rivisondoli per il ritiro estivo. Nel corso della conferenza stampa di presentazione, il tecnico dei granata ha fissato gli obiettivi della nuova stagione. “Il calcio non è sistemico ma è un gioco basato sull’intelligenza dei protagonisti ed è anche una questione mentale. Noi abbiamo fissato gli obiettivi di mantenere la serie A e abbiamo adottato un piano d’azione. Anche la città deve rendersi conto dell’importanza di questo processo. Ci saranno sicuramente momenti di difficoltà e noi dovremo essere tutti uniti per affrontare ...

Le parole del mister C'è attesa anche per le dichiarazioni dell'allenatore Paulo, nel pomeriggio. L'allenatore granata è rimasto alla guida della, in forza di un contratto che lo ...... la rosa agli ordini di mistersi allenerà da oggi fino al 27 luglio in quella che sarà la '...1919 e il responsabile del settore giovanile Stefano Colantuono comunicano di aver ...Salerno . Laè arrivata poco prima delle 12.30 a Rivisondoli. Il pullman sociale, partito in ... Pauloè stato tra i primi a scendere dal bus, seguito dai componenti del suo staff. Il ...

Il centrale della Salernitana Daniliuc può rimanere nella rosa di Paulo Sousa anche la prossima stagione, vista la rinuncia di una pretendente ...