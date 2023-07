Il mercato e Dia 'Abbiamo persotitolari, Vilhena e Piatek. Non avremo una squadra non pronto ... Ho scelto lamesi fa e ora perché credo nel presidente che si è sforzato ancora una ...... al 'Via del Mare' vince 2 - 1 laEvidenza [ 08/01/2023 ] Tra Spezia e Lecce è solo ... Nel corso della sua carriera ha vintoCoppe Italia A2 con Treviso (2019) e Napoli (2021), ...Ho scelto lamesi fa e ora perché credo nel presidente che si è sforzato ancora una ... Vorreitipi di esterni, uno lineare e l'altro capace di giocare fra le linee, più avanti. Avremo ...

Salernitana, due squadre su Maggiore | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

"Quando sono arrivato alla Salernitana ho accettato interamente l'accordo che mi era stato proposto e che prevedeva il rinnovo sulla base della salvezza. Poi venivano gli altri punti che consentivano ...'Ho sempre agito con chiarezza, dispiace che sia stato seminato odio', spiega il portoghese SALERNO (ITALPRESS) - A Rivisondoli ecco Paulo Sousa, ...