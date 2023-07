Salario minimo | Sereni Pd | da Meloni silenzio assordante'

(Di lunedì 10 luglio 2023) Roma, 10 lug. (Adnkronos) - ", taglio stabile del cuneo fiscale, aumento del Fondo sanitario nazionale, politiche industriali per la digitalizzazione e la conversione ecologica, piano nazionale per la casa: mentre il Pd e le opposizioni propongono risposte concrete per affrontare i problemi che affliggono i lavoratori, le famiglie, le imprese, la presidentetace. Forse è troppo preoccupata dai pasticci giudiziari e dalle figuracce di alcuni suoi fedelissimi. Ma ormai ildella premier è diventato, oltre che incomprensibile,". Così in una nota Marina, responsabile Sanità nella segreteria del Partito democratico.

Roma, 10 lug. " "Il Paese chiede ile chi ha il potere di intervenire non vede, non sente, non parla. Restiamo in attesa". Così Matteo Richetti di Azione su Twitter, postando una card in cui si legge che il 75% degli ...E poi temi caldi sul tavolo come occupazioni, pensioni, sicurezza sul lavoro,. Tante le questioni aperte che vedono il governo sotto la lente d'ingrandimento delle opposizioni. E, oggi,...L'idea di unstabilito per legge , al di sotto del quale non si può assumere, non piace a Palazzo Chigi. Palazzo Chigi boccia ilper legge La strada che vuol percorrere l'...

Landini (Cgil): «Salario minimo 9 euro l'ora sono solo l'inizio. L'obiettivo è cancellare i contratti precari» Open

Un sondaggio di Quorum-Youtrend per Sky ha permesso di fotografare le opinioni degli italiani sul cosiddetto salario minimo. Quorum-Youtrend per Sky ha realizzato un sondaggio che ha permesso di fotog ...Roma, 10 lug. (Adnkronos) – “Salario minimo, taglio stabile del cuneo fiscale, aumento del Fondo sanitario nazionale, politiche industriali per la digitalizzazione e la conversione ecologica, piano na ...