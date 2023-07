Salario minimo | Richetti | ' paese lo chiede ma Meloni ' non vede | non sente | non parla' '

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 10 luglio 2023) Roma, 10 lug. (Adnkronos) - "Ilile chi ha il potere di intervenire non, non, non. Restiamo in attesa". Così Matteodi Azione su Twitter, postando una card in cui si legge che il 75% degli italiani è favorevole ale quindi Giorgiacon scritto: 'Non vedo, non sento, non parlo'.