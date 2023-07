Salario minimo | Ricciardi M5s | ' precondizione per ridare dignità a lavoratori'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 10 luglio 2023) Roma, 10 lug. (Adnkronos) - "Noi riteniamo che unlegale che parta da 9 euro sia laperaie potere d'acquisto alle famiglie. Abbiamo milioni di persone che guadagnano 3 o 4 euro l'ora, con questi soldi non si arriva a fine mese. Non parliamo di risorse che vanno a chi specula in Borsa; come per il Reddito di cittadinanza, queste vengono utilizzate per mangiare, per pagare le bollette. Per sopravvivere". Così Riccardo, deputato e vicepresidente del Movimento 5 stelle, in un'intervista a Fanpage.it. "In tale contesto, anche gli imprenditori capaci e onesti subiscono la concorrenza di chi, tramite contratti ‘pirata', fa un prodotto peggiore del loro risparmiando sulla manodopera. Ciò provoca un danno alla ...