Sabina Guzzanti | Enrico Galiano e Giovanni Follesa approdano alla XII edizione del Festival Culturale LiberEvento

(Di lunedì 10 luglio 2023) SANT’ANTIOCO – Dopo il grande successo dei primi appuntamenti e qualche giorno di pausa,entra nel vivo del mese di luglio. L’appuntamento è di nuovo a Sant’Antioco, martedì 11 conche parlerà, in dialogo con il giornalista Carlo Floris, del suo ultimo libro “Geografia di un dolore perfetto” (Garzanti 2023). Sarà una serata intensa ed emozionante su un tema delicato e complicato: il rapporto tra figlio e genitore. “Quando si smette di essere figli? C’è una linea che si supera e poi non si è più figlio di qualcuno, ma solo un uomo o una donna?”.con la sua storia avvincente proverà a trovare una risposta. L’autore e insegnante, replicherà la presentazione il giorno dopo al Chiostro di San Francesco ad Iglesias. Giovedì 13, sempre a Sant’Antioco, il giornalista...

Per il secondo anno consecutivo, ritorna nel circuito del Festival il comune di Carbonia che ospiterà. Il 15 luglio presso l'Area Archeologica Cannas di sotto, a partire dalle 21.30, ...Ecco il mondo in cui" attrice, regista e scrittrice " ambienta ANonniMus , il suo secondo romanzo (e già con 2119. Abbonati per leggere anche Leggi i commenti <... Ilaria Capua, Piergiorgio Odifreddi, Pietrangelo Buttafuoco, Toni Capuozzo, Vittorino Andreoli, Sandro Veronesi con Edoardo De Angelis, Malika Ayane, Dante Spinotti, Davide Toffolo,, ...

Nuovo appuntamento, a Sant’Antioco, martedì 11 luglio, per la XII edizione del Festival Culturale LiberEvento. Enrico Galiano dialogherà con il giornalista ...Avrà inizio nella serata di giovedì 13 luglio "L'Estate a Genzano", la serie di eventi che il Comune ha organizzato e che intratterranno i genzanesi di ...