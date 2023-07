Rugby | Mondiali Under 20 | Italia | dal sogno semifinali al baratro della retrocessione

(Di lunedì 10 luglio 2023) Manca ancora una giornata alla conclusioneCoppa del Mondo juniores die per l’quella che molti speravano sarebbe stata un’edizione storica rischia di trasformarsi nel peggiore degli incubi. Dalvigilia di conquistare le, infatti, i 3 ko subiti in 4 partite hanno portato gli azzurri di Brunello a giocarsi tutto venerdì contro il Giappone. Chi vince è salvo, chi perde retrocede. L’exploit contro il Sudafrica, infatti, è rimasto tale. Un exploit preceduto dalla sconfitta con l’Argentina e seguito prima dal ko contro la Georgia e nella semifinale per il nono posto dalla sconfitta con le Fiji per 41-26. “Contro i fijiani abbiamo subito mentalmente per quasi tutti gli 80 minuti, sentendoli molto anche dal punto di vista fisico. Soprattutto nel primo ...

Assai peggio del previsto: ribaltati dai georgiani, gli azzurrini hanno perso 30 - 17 (4 mete a 2) l'ultimo match della fase regolare dei. Un ko meritato dalla squadra del ct Brunello ...... sul campo pesante di Paarl in Sudafrica gli azzurrini straperdono aiUnder 20 contro le ... un incontro che vale la sopravvivenza nell'elite delmondiale e che è ben lontano dall'8° ...Brutta sconfitta per l'Italia U20 di coach Brunello aidi categoria in corso in Sudafrica. Nella semifinale del gruppo per il nono posto le Isole Fiji si sono imposte per 41 - 26 realizzando ben 5 mete e dominando la partita dall'inizio alle fine.

Rugby, Mondiali U20 2023: Italia-Fiji 26-41. Gli azzurrini giocheranno per evitare la retrocessione OA Sport

L'Italia manca l'appuntamento con la vittoria nelle semifinali per il 9° posto dei Mondiali Under 20 di rugby ed ora dovrà giocarsi la permanenza nel primo gruppo di merito mondiale venerdì 14 luglio ...La nazionale delle Fiji ha battuto l'Italia per 41-26 (24-12) in una partita della poule dal nono al 12/o posto dei Mondiali Under 20 di rugby, in corso di svolgimento in Sudafrica. (ANSA) ...