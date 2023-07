Rudy Zerbi e l’amore per i suoi amici a quattro zampe

Leggi su velvetgossip

(Di lunedì 10 luglio 2023) Siamo abituati a vederlo spesso severo nei confronti deiallievi durantedi Maria De Filippi, eppurescioglie tutte le sue tensioni grazie ai. Un cane e un gatto che lo speaker radiofonico ha presentato in più occasioni suisocial e che gli tengono compagnia nei momenti di svago, lontano dalla tv. In molti non lo avrebbero detto, maè un grande amante degli animali. Il professore di canto della scuola di, infatti, quando è fuori dallo studio televisivo si lascia andare alle coccole e attenzione deiche gli tengono spesso ...