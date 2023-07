Rsa a Milano | avviso di garanzia per la direttrice della struttura | L' addetto antincendio | Da solo non bastavo

...7 luglio è scoppiato il devastante incendio alla 'Casa per coniugi' di via dei Cinquecento a,... 'Ogni ora dovevo completare un giro nei sotterranei e ai piani dei degenti delle due. Ma non ...C'è una prima informazione di garanzia nell'indagine della Procura disul rogo nellaCasa dei Coniugi nel quale, nella notte tra giovedì e venerdì scorso, sono morti sei anziani. Si tratta di Claudia Zerletti, direttrice della struttura di via dei Cinquecento,......gli ospiti (4 donne e 1 uomo) giunti nella notte di venerdì presso la Casa Famiglia di Arconate e qui trasferiti su richiesta di ATSa seguito dell'evacuazione delladei Coniugi di...

La direttrice della struttura, Claudia Merletti, finirà nel registro degli indagati insieme a quello di altre persone ...C'è una prima informazione di garanzia nell'indagine della Procura di Milano sul rogo nella Rsa Casa dei Coniugi nel quale, nella notte tra giovedì e venerdì scorso, sono morti sei anziani.