(Di lunedì 10 luglio 2023) Funerali di Stato nella Basilica dei Santi Pietro e Paolo a, per l'ex leader della Democrazia cristiana ed ex presidente del Consiglio,, scomparso lo scorso 6 luglio a 97 anni. ...

La stessa UEFA,'interno della propria area web dedicata ai comunicati, ha voluto sottolineare ... con la finale vinta a Tirana dallache sfidava gli olandesi del Feyenoord. Quali nazioni ...Funerali di Stato nella Basilica dei Santi Pietro e Paolo a, per l'ex leader della Democrazia cristiana ed ex presidente del Consiglio, Arnaldo Forlani, scomparso lo scorso 6 luglio a 97 anni. Presenti il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il ...Lo spiega'ANSA Claudio Mastroianni, professore di malattie infettive'Università la Sapienza die presidente della Società italiana di malattie infettive e tropicali. Come si trasmette il ...

Roma, all'addio ad Arnaldo Forlani tanti politici e Mattarella - Il Sole ... Il Sole 24 ORE

"Democratico cristiano fino in fondo, europeista, atlantista, ha cercato la pace e ha creduto profondamente nel valore dell'alleanza e non ha mai ritenuto che gli avversari politici fossero nemici, un ...C’è sempre una prima volta. Trent’anni fa il nastro della cassetta che gira nello stereo e che esplode It’s So Easy con tutta la sua carica. La stessa canzone che apre il concerto dei Guns N’ Roses a ...