Roberta Capua | doccia gelata in Rai | la pessima notizia poco fa

Leggi su tvzap

(Di lunedì 10 luglio 2023)in Rai: laper leifa – Da gran signora quale è sempre statanon ha voluto fare alcuna polemica. La nuova però non è passata inosservata, anche perché sono tanti i fan della conduttrice che avrebbero voluto ritrovarla al timone de “Estate in diretta”, che vede tra i presentatori quest’anno Luca Semprini e Nunzia De Girolamo. Tanti poi speravano di ammirarla in tv quest’inverno per un format tutto suo sul primo canale Rai. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: Terremoto su Rai 1, Bortone cancellata: arriva Caterina Balivo, il nome del nuovo format Leggi anche: “Soffocavo”. Romina Carrisi, a “Oggi è un altro giorno” il retroscena mai svelato La ...