Riparte il Milan | Pioli È il momento di cambiare qualcosa

(Di lunedì 10 luglio 2023) "Emozionante rivedere giocatori e tifosi", dice il tecnico rossoneroO - "Ritornare qui, rivedere giocatori e tifosi è sempre emozionante". Così Stefano, allenatore del, in conferenza stampa in vista dell'inizio del ritiro estivo dei rossoneri. L'obiettivo è quello di continuare il

Da una bandiera ad un'altra. Congedato Paolo Maldini il nuovoamericanoda un'altra vecchia colonna della sua storia come Franco Baresi . L'ex libero, dopo una carriera passata nell'ombra da quando ha appeso le scarpette al chiodo, finalmente ...Le tournee all'estero per Inter, Juve e. La Roma rinuncia Tra una decina di giorni il quadro sarà quindi completo e via alla girandola di esercizi, corse e partite. Per qualcuno come l'Inter in ...I cugini delintanto accolgono Romero, con il baby argentino che ha firmato ieri il suo ... LIVE8.31 -la stagione del Monza: raduno a Monzello per la squadra di Palladino, nel pomeriggio ...

Riparte il Milan, Pioli "E' il momento di cambiare qualcosa" Agenzia ... Italpress

Così Stefano Pioli, allenatore del Milan, in conferenza stampa in vista dell’inizio del ritiro estivo dei rossoneri. L’obiettivo è quello di continuare il processo di crescita, ripartendo dalle buone ...L’allenatore rossonero, Stefano Pioli, ha aperto la nuova stagione rossonera. «Questa mattina ho sentito Cardinale . Ci ha mandato un grande bocca in lupo. Ci ha incoraggiato e stimolato, affinché que ...