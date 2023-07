Rinnovo Osimhen | la condizione posta dall’attaccante per rinnovare alle cifre offerte dal Napoli

(Di lunedì 10 luglio 2023) In casail futuro di Victorè senza dubbio la principale preoccupazione. L’attaccante azzurro ha infatti il contratto in scadenza tra due anni e sarà fondamentale procedere con ilper evitare brutte sorprese ed un possibile addio a costo zero. Nella conferenza stampa di presentazione delle nuove maglia, il presidente Aurelio De L'articolo

Parallelamente prosegue la trattativa per ildi contratto di Victor. L'obiettivo è quello di trattenere il giocatore per almeno un'altra stagione, allungando ed adeguando ...Il Psg ha dato un ultimatum a Mbappé di dieci giorni: accettare ilo portare un'offerta. Un rischio concreto anche per la permanenza di Victor'In questa storia sono rimasto un po' ...ATTACCO La permanenza diancora non è certa e ben sappiamo che non dipende dal Calcio Napoli. Si tenta, comunque, un accordo sulcon ingaggio verso i 7 milioni con una clausola ...

Rinnovo Osimhen tra occasioni mancate e clausola rescissoria: il Napoli temporeggia | ESCLUSIVA CalcioNapoli24

Si muove anche il Napoli. Non solo addii ma anche un doppio colpo in Serie A per il patron azzurro Aurelio De Laurentiis ...Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, è intervenuto nel corso della trasmissione Marte Sport Live su Radio Marte: “I petroldollari stanno drogando il mercato calcistico e l’imminente appro ...