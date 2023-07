“Ridicoli | lei si è pure rifatta” Bufera sull’ex UeD | il lato B in primo piano scatena l’inferno

(Di lunedì 10 luglio 2023) Incredibile quello che è successo ad una coppia, con lui che è ex Uomini e Donne. Lui ha deciso di mettere in mostra sua moglie, dedicandole un video e focalizzandosi in qualche modo su un dettaglio del suo corpo, ovvero ilB. Se alcuni follower sono rimasti ben felici di vedere quelle immagini, c’è chi invece ha attaccato duramente l’uomo e anche la sua consorte. E lui è poi successivamente intervenuto nuovamente per dire la sua su questa inaspettata polemica. Quindi, in maniera inattesa la coppia si è trovata dinanzi ad una situazione spiacevole, a causa del fatto che l’ex Uomini e Donne abbia fatto vedere la moglie e soprattutto il suoB decisamente perfetto. Dopo aver letto quelle accuse e anche degli insulti, l’ex cavaliere del programma di Maria De Filippi ha fatto un altro video in cui ha manifestato tutto il suo nervosismo per ...

...nel comportamento delle persone che visitavano il set del film Barbie e interagivano cone Ryan ...non si aspettava centinaia di persone ferme a osservare i ciak mentre indossavano outfite ...... per ricordare le università prestigiose in cuie il futuro marito si sono sposati. Il fratello le ha detto: 'Stai dando ai ragazzi due nomi. Sai quanta pressione avranno addosso E se ...... non è tanto per quello che succede ama per come viene raccontato suo padre, prima, durante e ... Invece di perdere tempo a crearespot antidroga o sperare e pretendere che i libri e i film ...

L’ultima clamorosa svolta del presidente Erdogan Corriere TV

Il sorprendente incontro tra il leader della Repubblica turca e quello ucraino Zelensky. L’influenza di Ankara come mediatrice di pace, anche con la Russia. La metamorfosi del capo dello Stato ...Mauro Icardi non tornerà in Serie A. L’attaccante argentino già nelle prossime ore lascerà il Paris Saint Germain, che lo cederà a titolo ...