Resta incastrato sotto al muletto | operaio trasportato in ospedale

(Di lunedì 10 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNel primo pomeriggio i carabinieri della tenenza di Casalnuovo sono interventi in Via Napoli, in un ingrosso di bibite. Un dipendente di 61 anni sarebbe rimastoad undurante lo scarico di alcune merci. L’uomo è stato portato d’urgenza al Cardarelli ed è in prognosi riservata. Dinamica ancora da chiarire. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

