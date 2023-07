REPORT | IL PROSECCO | GLI IMBALLAGGI E UNICUSANO TRA LE INCHIESTE DI SIGFRIDO RANUCCI

Leggi su bubinoblog

(Di lunedì 10 luglio 2023) Tornadi, in onda lunedì 10 luglio su Rai 3 alle 21.15 con l’inchiesta dal titolo Santa Subito di Giorgio Mottola con la collaborazione Greta Orsi. Dopo ilage di Giorgio Mottola, il ministro Daniela Santanché è stata costretta a riferire in aula al Senato per rispondere ai fatti emersi nel corso della trasmissione. Ma tra mezze verità, omissioni e vere e proprie menzogne, il suo intervento si è subito rivelato un autogol.mostrerà, con documenti interni alle sue società, tutte le incongruenze, le inesattezze e le falsità pronunciate dal ministro del Turismo durante il suo discorso. Con testimonianze inedite verranno svelate nuove vicende che evidenziano come la cattiva gestione delle aziende di Daniela Santanché abbia danneggiato ...