Report del Sole 24 Ore | Tommasetti | “I cittadini bocciano De Luca”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 10 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Il bluff di Deè ormai svelato e anche le sue roccaforti cominciano a scricchiolare”. Sono le conclusioni di Aurelio, consigliere regionale della Campania del gruppo Lega, in merito aldel24 Ore sugli indici di gradimento degli amministratori locali e regionali tra la popolazione. In particolare, per, è significativo il calo dell’attuale governance della Campania: “Il confronto con il giorno in cui Defu rieletto è impietoso: parliamo di una discesa verticale di ben 15 punti percentuali. Si tratta del governatore il cui gradimento, in percentuale, è sceso in più da quando venne eletto. Questo ci dà l’idea del grado di fiducia che i, smaltita la sbornia elettorale in gran parte legata ...