(Di lunedì 10 luglio 2023) ROMA – “Ieri il direttore de “La Stampa” ha scritto che per lail problema sono le, non la pitonessa (soprannome della Santanché). Questa destra perderà se non saprà ridurre le, gestire l’immigrazione, essere credibile in Europa. Non per qualche complotto vero o presunto che sia. Buttate giù le, se vi riesce”. E’ quanto scrive il leader di Italia Viva Matteonella e-news ai militanti. L'articolo L'Opinionista.

"Ieri il direttore de "La Stampa" ha scritto che per lail problema sono le tasse, non la pitonessa (soprannome della Santanché). Questa destra ... Lo scrive il leader di Iv Matteonella e - ...In particolare, la presidente del Consiglio Giorgiasi conferma la leader più apprezzata ... Poi Matteo Salvini al 25% ( - 2%), Carlo Calenda stabile al 16% e Matteoal 13% ( - 1%). Il ...Ai tempi del governofu il ministro delle finanze Jeroen Dijsselbloem a forzare i tentativi ... Da ultimo, anche per Giorgiaè arrivato un rimbotto direttamente dal palcoscenico del Forum ...

Renzi, Meloni butti giù le tasse anziché parlare di complotti Agenzia ANSA

ROMA - "Ieri il direttore de "La Stampa" ha scritto che per la Meloni il problema sono le tasse, non la pitonessa (soprannome della Santanché). Questa ...Dopo la settimana di fuoco e dopo aver spinnato sui complotti della magistratura, la premier ancora non parla e a Vilnius fugge dai microfoni ...