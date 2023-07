Reggina esclusa dalla Serie B | i tifosi manifestano in piazza

(Di lunedì 10 luglio 2023) “Eccoci. Ci siamo. Lasiamo Noi. Siamo qui perché meritiamo laB”. Con questo coro idellasono scesi indopo il pronunciamento della Covisoc e il successivo giudizio del Consiglio federale che li ha esclusi dal prossimo campionato di cadetteria. Tanti granata sono in strada a protestare, più di 2000 aDuomo, ed al momento c’è molta preoccupazione in città sull’evolversi di una vicenda che vede contrapposta la società di Felice Saladini e gli organi federali. Queste le parole di noto tifoso granata, Alfredo Auspici: “La preoccupazione non ci ha mai lasciato. Vediamo quando finirà questa storia. Vedo una politica assente. Magari si svegliano adesso. E la dirigenza che non è stata al massimo, praticamente sparita”. Nel pomeriggio, il sindaco ff ...

E poi, naturalmente, c'è la, che non ci sta a vedersi, ritenendo di aver mostrato di avere ora la necessaria solidità finanziaria. Il Perugia, d'altra parte, ritiene di potersi ..., invece, laper il mancato saldo della rata per debiti verso l'erario: al posto dei calabresi potrebbe essere ripescato il Brescia , per regolamento in vantaggio sul Perugia. Infine, ...20 squadre partecipanti , con il Brescia di Massimo Cellino che al momento prenderebbe il posto dellaper le irregolarità ravvisate dalla Co. Vi. Soc. , poi ratificate dal Consiglio ...

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 10 LUG - "Esclusione a beneficio di altre realtà economicamente più forti e ben più radicate nella 'politica' del calcio professionistico nazionale"