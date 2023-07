Reggina esclusa dalla Serie B | i tifosi manifestano in Piazza | FOTO e VIDEO

(Di lunedì 10 luglio 2023) Idellasi sono mobilitati dopo l’esclusione della squadra inB. E’ andata in scena inDuomo una manifestazione per dimostrare il proprio sostegno allae il proprio dissenso verso Felice Saladini, colpevole di aver messo a serio rischio il futuro del calcio a Reggio Calabria. La Covisoc ha emesso la sua sentenza: estromissioneB. Il Consiglio Federale della FIGC ha bocciato il ricorso degli amaranto. Tra il 20 e il 21 luglio toccherà al Consiglio di Garanzia del Coni esprimersi sul nuovo ricorso, poi eventualmente sarà la volta del TAR (2 agosto). Presenti anche diverse personalità della politica. Acclamato l’On. Francesco Cannizzaro, riconosciuto daie dal pubblico presente il suo lavoro, dietro ...

... è nostra intenzione, invece, rappresentarle, nella sua qualità di massima carica dello sport italiano, l'importanza che socialmente ed economicamente riveste lain un territorio come il ...E poi, naturalmente, c'è la, che non ci sta a vedersi, ritenendo di aver mostrato di avere ora la necessaria solidità finanziaria. Il Perugia, d'altra parte, ritiene di potersi ..., invece, laper il mancato saldo della rata per debiti verso l'erario: al posto dei calabresi potrebbe essere ripescato il Brescia , per regolamento in vantaggio sul Perugia. Infine, ...

Reggina esclusa dalla B, mobilitazione dei tifosi: “pronti alla battaglia” StrettoWeb

Oltre duemila supporter si sono ritrovati in Piazza Duomo. I sindaci di Reggio e Metrocity hanno chiesto un incontro a Malagò ...(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 10 LUG - "Eccoci. La Reggina siamo Noi. Siamo qui perché meritiamo la Serie B". E' il coro dei tifosi della Reggina, al momento esclusa dalla serie B dopo il pronunciamento d ...