Reggia di Caserta | il 13 luglio gli appartamenti reali aperti fino alle 23 15

Leggi su casertanotizie

(Di lunedì 10 luglio 2023). Giovedì, 13, glidelladisaranno23.15, con ultimo ingresso22.15. In occasione dell’apertura di Un’Estate da Re, che inaugura la sua VIII edizione con un evento in streaming dedicato alla Celebrazioni vanvitelliane a 250 anni dalla morte di Luigi Vanvitelli, l’Istituto museale accoglierà i suoi visitatori con orario prolungato. Il pubblico potrà scoprire, al crepuscolo, il primo piano del Palazzo reale, attraversando gli ambienti di Corte degli. Aperte le Sale Vanvitelli, nelle retrostanze della Sala delle Guardie del Corpo, per conoscere l’esposizione che celebra l’eredità, materiale e ...