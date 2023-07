Reazione a Catena 10 luglio 2023 | i Frutti di Mare

(Di lunedì 10 luglio 2023) Il video dell’Ultimadidi stasera, 10. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto confermarsi campioni ididi Monopoli, in Puglia, due sorelle e il fidanzato di una delle due. Idi– Paolo, Elisabeth e Gabriella, questi i nomi dei componenti della squadra -, questa sera non sono riusciti a indovinare la parola misteriosa de L’Ultimae a vincere il montepremi della serata, che, dopo qualche dimezzamento e dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva 852 euro. Peccato, riproveranno domani! Il gioco finale L’Ultimaè disponibile al link sotto, al minuto 61.00 circa. In calce all’articolo la soluzione ...

E' stata un' intesa vincente decisamente al cardiopalma quella della puntata diandata in onda oggi, lunedì 10 luglio 2023, che ha visto Elisabeth, Paolo e Gabriella, campioni in carica, alias i Frutti di Mare, rischiare di perdere il titolo per un soffio, dato ...... loro non potevano escludere completamente la possibilità che quando avessero attivato quel primo dispositivo, quella prima arma atomica, avrebbero potuto innescare unache avrebbe ...non ha rivali Su Rai1- L'Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto di 1.922.000 spettatori pari al 19.5%, mentreha registrato 2.655.000 spettatori ...

Da Monopoli a Reazione a Catena: Elisabeth, Gabriella e Paolo campioni della puntata Maria Luisa Saponara

Marco Liorni e l'ansia dei Frutti di Mare: "Questa sera se la sono vista brutta" E' stata un'intesa vincente decisamente al cardiopalma quella della ...Chi ha vinto stasera a Reazione a Catena Torna anche oggi, lunedì 10 luglio 2023, il gioco più frizzante dell’estate. Il quiz che tiene gli spettatori con il fiato sospeso fino all’ora di cena anche ...