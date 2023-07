Raduno Milan | parte la nuova stagione | ecco il report di ‘acmilan com’

Le parole di Giorgio Furlani aldi Milanello in occasione dell'inizio della stagione del2023/2024'Gli obiettivi per noi sono quelli di sempre da quando io sono qui, quindi ormai cinque anni: essere competitivi in ...12:13 - Tanti i giocatori della Primavera delaggregati alla Prima Squadra per ildi oggi. Sono Nava, Bartesaghi, Nsiala, Simic, Eletu, Zeroli, Cuenca, Nasti e Chaka Traoré . Non ...Riparte ildelda Milanello, con tanti giocatori in esubero da cedere. Origi, Rebic, Messias hanno la valigia pronta, riporta La Gazzetta dello Sport , mentre Luka Romero è appena arrivato dalla ...

L'ad del Milan Giorgio Furlani ha rilasciato delle dichiarazioni ai giornalisti presenti a Milanello nel primo giorno di raduno: "Non sarà l'anno zero" ..."Abbiamo tanta voglia di lavorare, solo così si trova la direzione giusta. Sarà un campionato difficile e impegnativo, dobbiamo puntare sulle nostre qualità" ...