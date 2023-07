Raduno Milan 2023-2024 | giocatori e Moncada a Milanello | LIVE NEWS

12:13 - Tanti i giocatori della Primavera delaggregati alla Prima Squadra per ildi oggi. Sono Nava, Bartesaghi, Nsiala, Simic, Eletu, Zeroli, Cuenca, Nasti e Chaka Traoré . Non ...Fra i nuovi Sportiello, il giovane Romero e soprattutto Loftus - Cheek arrivato dal Chelsea con il quale ilsta definendo anche l'affare Pulisic. C'è anche Daniel Maldini in attesa di definire ...Agli ordini di Stefano Pioli anche i nuovi acquisti Loftus - Cheek, Romero e ...

