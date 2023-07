Raccolta del grano | la diminuzione è del 10%

Leggi su ildifforme

(Di lunedì 10 luglio 2023) Ladelin Italia nel 2023 è stimata con una flessione negativa del 10%. Lo afferma la Coldiretti in riferimento alle operazioni di trebbiatura in corso: la congiuntura si complica anche per le tensioni internazionali per la scadenza dell’accordo Onu sul commercio dinei porti del Mar Nero in Ucraina. Il rischio L'articolo proviene da Il Difforme.