“Questo non l’avevo detto” Sgarbi e la verità sul sessismo al Maxxi

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 10 luglio 2023) https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2023/07/giusto.mp4 Vittorioracconta alla Ripartenza 2023 la sua versione di quanto successo al. Le polemiche continuano a imperversare. Ma il critico d’arte ridimensiona il tutto e spiega perché si tratta di una bufera costruita sul nulla: “Ho fatto una cosa ‘normale'”. “Sono al centro di una quantità di insulti che passano per critiche – dice il sottosegretario – Non ho pensato che, di fronte a domande personali, avrei dovuto rispondere che ‘non parlo delle mie donne perché sono sottosegretario’. Forse un membro del governo non deve avere il c***? Mi sembrava però poco realistico. Quindi ho risposto a Morgan parlando della mia condizione attuale: ho parlato della mia prostata. È una condizione che ti mette in difficoltà di fronte alla ...