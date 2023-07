Leggi su strumentipolitici

(Di lunedì 10 luglio 2023) È tornato nuovamente alla ribalta il tema dei mercenari americani che vanno a combattere nelle file ucraine. Il settimanale newyorkese Newsweek ha diffuso dei video apparsi in rete che mostrano i “volontari” di Washington sotto il fuoco dei russi in un’area urbana dell’. Il giornale precisa di non conoscere il luogo e la data esatta degli scontri ripresi nelle immagini, ma ha rilanciato la questione sottolineandone l’urgenza. All’esercito di Kiev mancano uomini Le cifre dei morti dell’esercito ucraino provengono da varie fonti e sono dunque oggetto di discussione. Un documento dell’intelligence USA risalente ad aprile parla di circa 16mila caduti e di 110mila feriti in combattimento. Aggiunge poi che questi numeri sono dieci volte maggiori di quelli resi noti da Kiev, che diffonde pochissime informazioni in merito. Per analoghi motivi di propaganda, sarebbe ...