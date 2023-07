Putin rimuove Gerasimov dopo aver incontrato Prigozhin

(Di lunedì 10 luglio 2023) Questa mattina il capo di Stato maggiore delle forze armate russe, generale Valerij, è riapparso in un video pubblicato dal ministero della Difesa. Si tratta della sua prima apparizione in pubblico dalla rivolta armata del gruppo Wagner dello scorso 24 giugno. Nel video che dovrebbe essere stato girato nella giornata di ieriviene identificato con il suo titolo di capo di Stato maggiore mentre spiega come le forze armate russe abbiano sventato un attacco missilistico ucraino contro la Crimea e le regioni di Rostov e Kaluga. Secondo alcune indiscrezionisarebbe stato rimosso dall'incarico di responsabile della cosiddetta «operazione militare speciale» dal presidente russo Vladimirpur mantenendo formalmente la carica di capo di Stato maggiore. Al suo posto dovrebbe essere nominato il ...

Il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov ha annunciato che il capo della Wagner Yevgeny Prigozhin ha incontrato il presidente Vladimir Putin: l'incontro è avvenuto il 29 giugno, dopo l'ammutinamento de ...Roma, 10 luglio 2023 – Il ritorno di Valerij Gerasimov. Il capo di Stato maggiore delle forze armate è riapparso in un video pubblicato dal ministero della Difesa. Non si vedeva dalla rivolta armata d ...