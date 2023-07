Psicologi di base | l’Asl assume i primi 12 professionisti | consulti gratuiti

(Di lunedì 10 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAl via l’assunzione di 12di. Con delibera n. 996 l’Azienda Sanitaria Locale, guidata da Mario Nicola Vittorio Ferrante, in data odierna ha concluso l’iter di selezione per il conferimento dell’incarico libero-professionale per 12di, due per ogni Distretto Sanitario del. L’Assistenzaca sarà garantita con la presenza didipresso i Distretti Sanitari, con il compito di sostenere ed integrare l’azione dei Medici di medicina generale e dei Pediatri di libera scelta. In questo modo sarà possibile intercettare precocemente e diminuire il peso crescente dei disturbici della popolazione, fungendo da filtro ai livelli secondari di cure e ai Pronto ...

Saranno 146 glidiche entreranno in servizio in Campania, due per ogni distretto sanitario, come prevede la legge. Introdurrà i lavori il presidente dell'Ordine deglidella ...... lì dove saranno operativi glidi, nei casi in cui dovesse evidenziare la necessità di una prima assistenza di tipo psicologico. Ogni distretto sanitario avrà, quindi, duedi ...... hanno già un'esperienza nella conduzione dei gruppi e spesso sono, counselor, assistenti ... Per partecipare ai gruppi è necessaria una conoscenzadella lingua italiana e soprattutto ...

Psicologo di base, via libera alle sedute gratuite: «Aiuto alle famiglie» ilmattino.it

StampaLa Campania ha fatto da apripista per l’introduzione di questa figura, che in raccordo con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, garantirà un primo livello di assistenza p ...Alaia: "Bene l'Asl di Avellino che ha avviato le procedure di selezione e di organizzazione del servizio" Napoli - “La Regione Campania ha dato prova di essere all’avanguardia per quanto concerne la f ...