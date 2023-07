PSG | la fuga delle stelle | anche Neymar sul piede di partenza?

(Di lunedì 10 luglio 2023) Dopo ladi Messi alla volta degli Stati Uniti, ed i mal di panchia di Kylian Mbappé intenzionato a non rinnovare il contratto, a tenere banco sotto la Tour Eiffel èla situazione di. Sfumato il ritorno al Barcellona, dove era stato proposto dal suo entourage, per il...

Per due motivi principali: l'attuale allenatore delpare destinato a lasciare il suo attuale ... nei computer che si trovano nella sede del Nizza: unadi notizie ha fatto in modo che venisse ...D'altro canto, anche ilavrebbe fatto dietrofront e dichiaratosi pronto ad accettare Neymar per ... Soprattutto a causa della cosiddetta "di stelle da Parigi" che ha visto il club perdere Leo ...Uno dei due passeggeri dell'auto è stato fermato e poi rilasciato, un altro si è dato alla. Il ... "È una situazione inaccettabile - continua il centravanti dele della nazionale francese - ...

PSG, fuga da Parigi: nessuno vuole restare nel club Calcio in Pillole

Movimenti in quel di Parigi... con Neymar che si appresta a rimanere la grande stella del club: Luis Enrique lo convince a restare ...Eletto miglior giocatore del suo continente “ È un grande onore”. De Laurentiis gela il Psg Per Giuntoli alla Juve si decide entro venerdì ...