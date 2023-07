Programmi TV di stasera | lunedì 10 luglio 2023 Su La7 il film ‘Al Vertice Della Tensione’

(Di lunedì 10 luglio 2023) AlTensione Rai1, ore 21.25: Il Giovane Montalbano Fiction. 1×02 – Capodanno: Proprio nell’hotel dove il commissario sta ancora alloggiando viene commesso un omicidio. È la notte di Capodanno e Montalbano ha dimenticato di fare gli auguri al padre. Eppure abita a Vigàta… Rai2, ore 21.20: C.S.I. Vegas- 1^Tv Serie Tv. 2×17 – La Promessa: A distanza di più di quarant’anni vengono ritrovati in un barile, sul fondo di un lago, dei resti umani. Max e – la sua squadra cercano di risalire all’identitàvittima ed alla dinamica dell’omicidio. 2×18 – Dietro La Maschera: Max ed i suoi indagano su un attentato avvenuto in un casinò in via di costruzione. La vittima, un ricco imprenditore del gioco d’azzardo, non era di certo apprezzato da tutti 2×19 – Memorie Perse: Gene, una vecchia conoscenza del C.S.I., torna ad occupare ...

... allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV:e Serie da guardare in televisione la sera di Domenica 9 Luglio 2023 . I Migliori Filmin TV, Domenica 9 Luglio 2023 Mission (Drammatico, ......a Quarta Repubblica e scegliendolo anche per il preseraleItalia. Non saranno Monica Giannotti e Luisella Costamagna a raccogliere la sfida: a loro sono stati affidati altri due...toccherà alla Crescentini, memorabile Corinna Negri nella serie comica "Boris" . Arriva ... Gerarducci e Santin commenteranno in modo irriverente scene dacult come "Pechino Express", ...

Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi domenica 9 luglio la Repubblica

Caduta Libera, chi è la campionessa Ginevra Gori e quanto ha vinto Scopriamo il montepremi di oggi domenica 9 luglio 2023. Ormai un cult della televisione, trasmissione televisiva condotta da Gerry S ...Stasera in TV, Domenica 9 Luglio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canal ...