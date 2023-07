Produrre alimenti e bevande senza additivi è possibile

Leggi su newsagent

(Di lunedì 10 luglio 2023) Webinar ACU – CSQA Certificazioni – 13 luglio 2023 dalle ore 16.00 alle ore 17.30 in diretta streaming È l’evento che presenta le motivazioni, i requisiti e l’iter di pervenire alla certificazione volontaria di prodotti alimentari e, dicitura conforme ai requisiti previsti dalla PdR/Prassi di Riferimento UNI 57:2019 e che deve essere riportata in etichetta. È la prima volta in assoluto che una norma volontaria, elaborata da una Associazione di consumatori (ACU), diventa uno standard adottato dai produttori. Il Tavolo tecnico proposto da ACU, con la collaborazione di CSQA Certificazioni e dell’Ordine dei Tecnologi Alimentari di Lombardia e Liguria (OTALL), prevede che neglie nelleprodotti nel rispetto dei requisiti previsti, non devono essere aggiunti ...