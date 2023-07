Processo a Grillo junior | nessuna sospensione In autunno in aula le due ragazze parte lesa

(Di lunedì 10 luglio 2023)per ilche vede imputati Ciro, figlio di Beppe, e tre suoi amici genovesi, Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria, accusati di violenza sessuale di gruppo su una studentessa italo-norvegese e una sua amica. Il tribunale di Tempio Pausania in composizione collegiale ha deciso che con la nomina del nuovo giudice a latere, Alessandro Cossu, in sostituzione di Nicola Bonante, trasferito a Bari, il dibattimento può proseguire regolarmente. Almeno sino alla pronuncia del Csm sulla richiesta del vicepresidente del tribunale di mantenere lo stesso Bonante applicato a Tempio in tutti i processi che lo vedono impegnato, a partire proprio dal caso che vede imputato il figlio del fondatore dei cinquestelle. I giudici : “No alla riproposizione dei testi” L’udienza di oggi è ...

Il Tribunale di Tempio Pausania ha rigettato la richiesta di rinnovazione del processo a Ciro, figlio del fondatore del M5s Beppe, e dei suoi tre amici genovesi imputati di violenza sessuale ai danni di due studentesse. L'istanza è stata presentata dalle difese dopo la ...Nessuna sospensione per il processo che vede imputati Ciro, figlio di Beppe, e tre suoi amici genovesi, Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria, accusati di violenza sessuale di gruppo su una studentessa ...

Nessuna sospensione per il processo che vede imputati Ciro Grillo, figlio di Beppe, e tre suoi amici genovesi, Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria, accusati di violenza sessuale di gruppo. Il tribunale di Tempio Pausania in composizione collegiale ha deciso di rigettare la richiesta di rinnovazione del processo a Ciro Grillo, con la conseguente ...