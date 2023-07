(Di lunedì 10 luglio 2023) Entrerà in vigore dall'11 luglio, dopo che i due precedenti trattati sono stanti invalidati. Per gli attivisti per i diritti digitali di Noyb però è una copia dei regolamenti precedenti e si preparano a fare ricorso

Privacy, il nuovo accordo tra Europa e Stati Uniti WIRED Italia

La Commissione europea ha adottato il nuovo accordo sul trasferimento dei dati tra l’Unione europea e gli Stati uniti. Il Data privacy framework arriva dopo l’annullamento degli accordi precedenti da ...BRUXELLES - La Commissione europea ha adottato la decisione di adeguatezza per il quadro Ue-Usa sulla privacy d ei dati concludendo che gli Stati Uniti assicurano un livello di protezione adeguato, pa ...