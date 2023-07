“Poverina | non è giusto” Temptation Island | Gabriela distrutta Ha visto tutto di Giuseppe | “Bast**o”

Leggi su tuttivip

(Di lunedì 10 luglio 2023) Si prospetta una puntata davvero avvincente stasera, gli ascolti probabilmente soddisferanno ancora gli alti vertici Mediaset e Pier Silvio Berlusconi, che hanno infatti deciso di raddoppiare l’appuntamento conanche in inverno. Arrivate nuove anticipazioni,in lacrime per il suo. Sono diverse le vicende che la scorsa settimana hanno lasciato gli spettatori di2023 con il fiato sospeso, Davide ad esempio ha chiesto il falò di confronto anticipato ma non è sicuro che la compagna Alessia si presenti. Poi le misteriose lacrime di, che cosa avrà combinato2023, lacrime perDei video in ...