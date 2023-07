Polizia violenta e periferie in rivolta in Francia | la settimana in Europa

Ma perché proprio in Francia Indagine sulle radici della violenza dellae della frustrazione dei giovani dei quartieri più difficili. Intanto l'estrema destra degli altri paesi del ...... nonostante i controlli implementati da parte delle forze dell'ordine: unarissa tra ... Sono intervenutie carabinieri per gli accertamenti.... Toglie la vita ad un'altra persona in maniera crudele o; Toglie la vita ad un'altra ... L'uomo ha poi chiesto a un vicino che si trovava lì per caso di non chiamare la, ma di "sentire ...

Periferie in rivolta e polizia violenta in Francia: la settimana in Europa Internazionale

Il Riesame di Reggio Calabria ha confermato l’arresto di Maria Lucisano, 50 anni, e del genero Santo Morelli, 31 anni, arrestati nelle settimane scorse dalla polizia per la rapina avvenuta a Pellaro, ...Indagano polizia e carabinieri per la rissa scoppiata nello scorso week-end a Marina di Ragusa, in questo periodo fulcro della movida. Le forze dell’ordine stanno ancora provando a chiudere il cerchio ...