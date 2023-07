(Di lunedì 10 luglio 2023) Parigi, 10 lug. (Adnkronos) – Paulnon intende lasciare lantus per trasferirsi in. Il quotidiano francese L’Equipe, nella sua versione online, scrive che il trentenne centrocampista transalpino ‘resistetentazione’ edisputare la prossima stagione con la maglia bianconera, anche per non perdere terreno nella corsaconvocazione della Nazionale in vista di Euro 2024. Pogna è volato a Geddah nel weekend e, a quanto pare, ha visitato il centro tecnico dell’Al Ittihad, il club che ha ingaggiato Karim Benzema e N’golo Kanté nel calciomercato 2023. I rumors relativi ad un’offerta da 30 milioni a stagione per 3 anni si sono intensificati nelle ultime ore.è approdato ...

Paulnon intende lasciare la Juventus per trasferirsi in Arabia Saudita. Il quotidiano francese L'... scrive che il trentenne centrocampista transalpino 'resiste alla tentazione saudita' e...Il Besiktasl'attaccante serbo, che potrebbe lasciare l'Ajax in estate. 2023 - 07 - 10 10:51:09 Juve, occhi su Samardzic e Koopmeiners La Juve si prepara già al post. I bianconeri stanno ...Paulnon intende lasciare la Juventus per trasferirsi in Arabia Saudita. Il quotidiano francese L'... scrive che il trentenne centrocampista transalpino 'resiste alla tentazione saudita' e...

"Pogba vuole restare alla Juve, niente Arabia Saudita" Entilocali-online

Paul Pogba non intende lasciare la Juventus per trasferirsi in Arabia Saudita. Il quotidiano francese L’Equipe, nella sua versione online, scrive che il trentenne centrocampista transalpino ‘resiste a ...Il club saudita dell'Al-Hilal è vicinissimo a chiudere l'accordo con la Lazio per una cifra superiore ai 40 milioni di euro: il calciatore ne guadagnerà 20 ...